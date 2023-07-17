Rebic ve Origi'den Beşiktaş'a ret!

Beşiktaş Transfer Haberleri: İtalyan basınında çıkan bir haberde Milan'ın Rebic ve Origi'yi Beşiktaş'a göndermeye kabul ettiği ancak iki futbolcununda Türkiye'ye gitmek istememesi sebebiyle transferlerin gerçekleşmediği belirtildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Rebic ve Origi'den Beşiktaş'a ret!
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17 Temmuz 2023 10:33
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili İtalya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. 

Corriere Dello Sport'ta yer alan haberde; Milan'ın kadroda düşünmediği Divock Origi ve Ante Rebic'i Beşiktaş'a göndermeyi kabul ettiği ancak 2 futbolcununda Türkiye'ye gitmek istememesi yüzünden transferlerin iptal olduğu öne sürüldü. 

Milan'ın satış listesine koyduğu 2 oyuncu için gelen teklifleri değerlendireceği belirtiliyor. 

Siyah-beyazlılar transfer döneminin başında Rebic ile ilgilenmiş ancak görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. 

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