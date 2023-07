Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves, eski takım arkadaşı Russell Westbrook'un kariyerindeki "en iyi takım arkadaşlarından biri" olduğunu söyledi.



Çaylak sezonu Westbrook'un Los Angeles'taki ilk sezonuna denk gelen Reaves, eski NBA oyuncuları Matt Barnes ve Stephen Jackson'ın podcasti 'All the Smoke'a konuk olduğu bölümde, Russ'ın bir takım arkadaşı ve insan olarak oldukça değerli bir kişi olduğunu belirtti:



"Şimdiye kadarki en iyi takım arkadaşlarından biriydi. Harika bir insandı. Minnesota'daki çaylak yılımın Aralık ayında COVID'e yakalanmıştım. Beni 3 veya 4 kez arayıp bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sormuştu ve ihtiyacım olan her şeyi göndermeyi teklif etmişti. Bundan daha iyi bir insan olamaz.



Takım arkadaşı olarak da öyleydi. Sürekli herkesi daha iyi olmaları için cesaretlendirmeye uğraşırdı. Ancak nedense hep kötü bir şekilde anılıyor. Nedenini anlamak çok güç."



Westbrook, Lakers'ta 17.4 sayı, 6.9 ribaund ve 7.2 asist ortalamaları yakalarken, oynadığı maçlarda takım 56-74'lük bir seri yakalamıştı.



Lakers'la uyumsuz bir dönem geçirdikten sonra Clippers'a takas olan Russ, playofflarda 23.6 sayı, 7.6 ribaund ve 7.4 asist ortalamaları ile rolünde başarılı olmuştu.