Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves, Lakers'taki genç oyuncuların nakit para ödülü nedeniyle Sezon İçi Turnuvası'nı kazanmak için yıldız oyunculara "yalvardıklarını" söyledi.



Reaves, Lakers'ın Sezon İçi Turnuvası'nı kazanmasına yönelik motivasyonlardan birinin, takımda ortalamanın altında para kazanan bazı oyuncularını mali anlamda teşvik etme amacıyla olduğunu açıkladı:



"Bütün gençler maç öncesinde bile 'Lütfen kazanın, lütfen kazanın' deyip duruyorlardı. İki yönlü kontratlı oyuncular, 'Bu bizim için 150 bin dolarlık bir maç. Kazanmanıza ihtiyacımız var' diyorlardı."



Lakers, Cumartesi gecesi Indiana Pacers'a karşı 123-109'luk galibiyetle ilk turnuva şampiyonluğunu elde etmiş oldu. Bu maçı kazanan takımdaki tam zamanlı NBA oyuncularının her biri, 500 bin dolar kazanmıştı.



Lakers oyuncuları, bu galibiyetle vergiler sonrası neredeyse yarı yarıya eksilen 250 bin dolarlık ödülü evlerine götürdü. İki yönlü kontratlı oyuncular ise bu sayede bu sezon kazanmayı bekledikleri paranın yüzde 45 fazlasını almış oldu.





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