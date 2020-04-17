Realme 6i kaç para, ne kadar, özellikleri nedir?

Yeni çıkan Realme 6i telefonun tanıtımı yapıldı ve nasıl bir tarasıma sahip olduğu özellikleri belli oldu. Realme 6i telefon kaç para, Realme 6i ne kadar ve tanıtımıyla ilgili en son ve gerçek bilgileri paylaşacağımız bu haberimizde detayları inceleyilibilirsiniz. Ne kadar olacağından hangi özellikleri barındırdığına bu cep telefonu Realme 6i'nin yapılan araştırmalara göre fiyat - performans dengesi açısından çok kullanışlı olduğu belirtiliyor.Dünyanın ilk Helio G80 yonga setine sahip realme 6i'nin yanı sıra, marka seride yer alan yeni amiral gemisi realme 6'yı da teknoloji tutkunlarının beğenisine sundu. Markanın yeni ürünlerinin satış fiyatları; realme 6i 2.399 TL, Realme 6'nın 4GB+128GB hafıza seçeneği 2.999 TL, realme 6 8GB+128GB hafıza seçeneği 3.199 TL ve realme 6 pro 3.899 TL olarak duyuruldu. Merakla beklenen Buds Air'in fiyatı ise 549 TL olarak açıklandı.Online kanallarda ön sipariş ile satışa sunulan realme 6 serisi mutlu eden bir kampanya ile geldi. Ön siparişle realme 6i 1.799 TL, realme 6 Pro 3.199 TL, realme 6 4GB+128GB ile 2.399 TL olarak fanlarıyla buluşacak. Aynı zamanda realme 6 Pro almak isteyen kişilere Buds Air'de de ayrıcalıklar sunuluyor. realme 6 Pro ve Buds Air ikilisi 3.598 TLolarak kullanıcılara sunulacak.Realme 6 modelinde 6.5 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde IPS LCD bir ekran bizi karşılıyor. Delikli çentik tasarımı ile ekran-kasa oranı yüzde 90.5 seviyesine ulaşırken Gorilla Glass 5 koruma teknolojisi uygulanmış. Parmak izi okuyucu yan tarafa entegre. Ekran otomatik olarak 60Hz-90Hz tazeleme hızları arasında geçiş yapıyor.Yonga seti tarafında Helio G90T yer alıyor. 4 adet Cortex-A76 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan yonga setinde Mali-G76 grafik birimi yer alıyor. Yanında farklı LPDDR4x RAM ve UFS 2.1 bellek seçenekleri sunuluyor.Telefonun arka kısmında 64MP çözünürlüğünde Samsung ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde monokrom sensör ve 2MP çözünürlüğünde makro sensör paketi yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. Yapay zeka sayesinde gelişmiş gece çekimi, güzellik modu, HDR gibi modlar mümkün oluyor.4300mAh kapasiteli bataryanın 30W hızlı şarj ile sadece 60 dakikada şarj olabildiği Realme 6 için belirlenen fiyatlar şu şekilde:Realme 6 Pro modeli tasarım açısından Realme 6 ile hemen hemen aynı. Sadece ön tarafta çift kamera için çentik ayrılmış. Donanım tarafında bazı farklılıklar ortaya çıkıyor. Bunlardan en önemlisi 8nm sürecindeki Snapdragon 720G yonga seti.2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 tabanlı özelleştirilmiş çekirdeklerin yer aldığı Snapdragon 720G ilk kez bu telefonda kullanılıyor. Daha iyi görüntü ve sinyal işlemcileri sayesinde kamera ile ses tarafında öne çıkıyor.Diğer bir farklılık ise arka kamerada. Ultra geniş sensör yerine 2x telefoto sensör kullanılmış ve 20x melez yakınlaştırma yapabiliyor. Çok daha iyi gece çekimleri için NightScape 3 yazılımı entegre edilmiş. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde Sony IMX471 ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensörden oluşuyor. Sistem RAW formata da izin veriyor.Dolby Atmos ve Hi-Res ses teknolojileri yanında çift bant GPS barındıran Realme 6 Pro için fiyatler şu şekilde:6 GB RAM + 64 GB - 232$6 GB RAM + 128 GB - 245$8 GB RAM + 128 GB – 259$