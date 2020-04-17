Realme 6 Türkiye fiyatı ne kadar? (Realme 6, 6i, 6 Pro kaç para)

Realme 6 Türkiye fiyatıyla ilgili bilgilendirmeler için ne kadar olduğu bilgisinin yanı sıra ucuz mu diye soranlar revaçta. Yapılan tüm gelişmeler Realme 6'nın üstünlüğü sorgulanma devam ediyor. Tam anlamıyla bir fiyat - performans telefonu olduğu belirtildi. Özellikleri bakımından beklentileri fazlasıyla karşılayan telefonun Türkiye'de ne kadar olacağı belirsizliğini koruyordu. Son lansman ve açıklamaya göre fiyatlarının ne yazdığını inceleyebilirsinz.REALME 6i telefonun tasarımı nasıl olacak gibi sorular yanılarıını kısa sürede bukamamayn öıc----Yapılan açıklamadan sonra vatandaşlar yeni telefon alabilmek için ucuz fiyata en yüksek özellikli televizoda izlenebilecek şekilde geliştirilmesini sağladık. Bu şekilde tüm Realme 6'nın Tükiye'de satışı ve fiyatı nasıldır gibi sorunlar yanıtlarını bulacaksınız.Ekran: 6,5 inç FHD+ LCD (1080 x 2400 piksel çözünürlük, Gorilla Glass 3, 90 Hz ekran yenileme hızı)Batarya: 4.300 mAh (30 W hızlı şarj desteği)Ön Kamera: 16 MPArka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MPRAM: 4 GB / 6 GB / 8 GBDepolama: 64 GB / 128 GBİşlemci: MediaTek Helio G90TBağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB Type-CBoyut: 162,1 x 74,8 x 8,9 mmAğırlık: 191 gRealme 6 Pro özellikleri:Ekran: 6,6 inç FHD+ LCD ekran (1080 x 2400 piksel çözünürlük, Gorilla Glass 5, 90 Hz ekran yenileme hızı)Batarya: 4.300 mAh (30 W hızlı şarj desteği)Ön Kamera: 16 MP + 8 MPArka Kamera: 64 MP + 12 MP + 8 MP + 2 MPRAM: 6 GB / 8 GBDepolama: 64 GB / 128 GBİşlemci: Qualcomm Snapdragon 720GBoyut: 163,9 x 75,8 x 9,4 mmAğırlık: 195 gRealme 6i özellikleri:Ekran: 6,5 inç LCD ekran (20:9 en boy oranı, %89,8 ekran/kasa oranı, 270 ppi)Batarya: 5.000 mAh (18 W hızlı şarj desteği)Ön Kamera: 16 MPArka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MPDepolama: 64 GB / 128 GBİşlemci: MediaTek Helio G80Bağlantı: USB Type-C, 3,5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11, b/g/n, A-GPS, 4G, Bluetooth 5.0Boyut: 164,4 x 75,4 x 9 mmAğırlık: 195 g