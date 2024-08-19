Real Valladolid, açılışı iyi yaptı

Real Valladolid, evinde Espanyol'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Real Valladolid, açılışı iyi yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ağustos 2024 21:59
İspanya La Liga ilk hafta maçında Real Valladolid  ile Espanyol karşı karşıya geldi. José Zorrilla Stadyumu'nda oynanan maçı Real Valladolid 1-0 yendi.

Real Valladolid'in tek golü 23. dakikada Raul Moro'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Real Valladolid, sezona 3 puanla başladı. Espanyol, sezonun ilk maçında puanla tanışamadı.

Ligin bir sonraki maçında Real Valladolid, Real Madrid deplasmanına gidecek. Espanyol ise evinde Real Sociedad'ı ağırlayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery