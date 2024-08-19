İspanya La Liga ilk hafta maçında Real Valladolid ile Espanyol karşı karşıya geldi. José Zorrilla Stadyumu'nda oynanan maçı Real Valladolid 1-0 yendi.
Real Valladolid'in tek golü 23. dakikada Raul Moro'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Real Valladolid, sezona 3 puanla başladı. Espanyol, sezonun ilk maçında puanla tanışamadı.
Ligin bir sonraki maçında Real Valladolid, Real Madrid deplasmanına gidecek. Espanyol ise evinde Real Sociedad'ı ağırlayacak.
Real Valladolid'in tek golü 23. dakikada Raul Moro'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Real Valladolid, sezona 3 puanla başladı. Espanyol, sezonun ilk maçında puanla tanışamadı.
Ligin bir sonraki maçında Real Valladolid, Real Madrid deplasmanına gidecek. Espanyol ise evinde Real Sociedad'ı ağırlayacak.
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