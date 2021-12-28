Real Sociedad, PSG'den Rafinha'yı kiraladı

İspanya ekibi Real Sociedad, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından Brezilyalı futbolcu Rafinha'yı kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Real Sociedad, PSG'den Rafinha'yı kiraladı
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28 Aralık 2021 15:38
Rafael Alcântara do Nascimento
Rafael Alcântara do Nascimento
PSG
İspanya ekibi Real Sociedad, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından Brezilyalı futbolcu Rafinha'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Real Sociedad Kulübü, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Rafinha'nın sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Barcelona altyapısında yetişen Rafinha, Celta Vigo ve Inter'de kiralık olarak forma giymişti. Rafinha, geçen yıl transfer olduğu PSG'de 39 maça çıkmıştı. 


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