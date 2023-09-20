Haber Tarihi: 20 Eylül 2023 13:14 - Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023 13:14

Real Sociedad - İnter maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle | Real Sociedad - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Sociedad - İnter maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Real Sociedad - İnter maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Exxen Spor'dan canlı izlenebilecek olan Real Sociedad - İnter maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Real Sociedad - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Real Sociedad - İnter maçı canlı izleme detayları

Real Sociedad - İnter maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle | Real Sociedad - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Real Sociedad - İnter karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Real Sociedad - İnter maçı Bein Sports  ekranlarında canlı yayınlanacak.
REAL SOCIEDAD - INTER MAÇI CANLI İZLE



REAL SOCIEDAD - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Reale Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

REAL SOCIEDAD - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Inter, İtalya Serie A'da oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Milan'ı 5-1 mağlup etmişti.

Real Sociedad ise İspanya La Liga'da Real Madrid deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.

20 EYLÜL MAÇ PROGRAMI


19:45 Real Madrid-Union Berlin
19:45 Galatasaray-Kopenhag
22:00 Bayern Münih-Manchester United
22:00 Benfica-RB Salzburg
22:00 Braga-Napoli
22:00 Arsenal-PSV
22:00 Sevilla-Lens
22:00 Real Sociedad-İnter

 

 
 

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