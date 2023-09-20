Real Sociedad - İnter maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle | Real Sociedad - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Sociedad - İnter karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Real Sociedad - İnter maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.Reale Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.Inter, İtalya Serie A'da oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Milan'ı 5-1 mağlup etmişti.Real Sociedad ise İspanya La Liga'da Real Madrid deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.19:45 Real Madrid-Union Berlin19:45 Galatasaray-Kopenhag22:00 Bayern Münih-Manchester United22:00 Benfica-RB Salzburg22:00 Braga-Napoli22:00 Arsenal-PSV22:00 Sevilla-Lens22:00 Real Sociedad-İnter