Real Sociedad - İnter maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle | Real Sociedad - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Sociedad - İnter karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Real Sociedad - İnter maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.
REAL SOCIEDAD - INTER MAÇI CANLI İZLE REAL SOCIEDAD - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Reale Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak. REAL SOCIEDAD - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Inter, İtalya Serie A'da oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Milan'ı 5-1 mağlup etmişti.
Real Sociedad ise İspanya La Liga'da Real Madrid deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı. 20 EYLÜL MAÇ PROGRAMI
19:45 Real Madrid-Union Berlin
19:45 Galatasaray-Kopenhag
22:00 Bayern Münih-Manchester United
22:00 Benfica-RB Salzburg
22:00 Braga-Napoli
22:00 Arsenal-PSV
22:00 Sevilla-Lens
22:00 Real Sociedad-İnter
Haber ile daha fazlasına ulaşın: