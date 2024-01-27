Real Sociedad ile Vallecano yenişemedi!

İspanya La Liga 22. hafta maçında Real Sociedad, sahasında Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı.

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Real Sociedad ile Vallecano yenişemedi!
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27 Ocak 2024 18:03
İspanya La Liga 22. hafta maçında Real Sociedad, sahasında Rayo Vallecano ile karşılaştı. Reale Arena'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Real Sociedad, oynadığı son 8 maçta 5 beraberliğini aldı. Vallecano ise son 8 maçta 4 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Vallecano'da bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Falcao maçta süre alamadı.

Bu sonuçla Real Sociedad puanını 35'e çıkardı. Rayo Vallecano ise 23 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Sociedad, Girona'ya konuk olacak. Vallecano ise Sevilla'yı ağırlayacak.

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