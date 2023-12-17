Real Sociedad ile Real Betis yenişemedi

İspanya LaLiga karşılaşmasında Real Sociedad evinde ağırladığı Real Betis ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Real Sociedad ile Real Betis yenişemedi
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17 Aralık 2023 20:08
İspanya LaLiga 17. hafta karşılaşmasında Real Sociedad sahasında konuk ettiği Real Betis ile 0-0 berabere kaldı.

Real Sociedad bu beraberlikle puanını 30'a yükseltirken, Real Betis'de 27'ye puana çıktı.

Real Sociedad bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Cadiz konuk olurken, Real Betis sahasında Girona'yı ağırlayacak.

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