Real Sociedad ile Real Betis yenişemedi

İspanya LaLiga 17. hafta karşılaşmasında Real Sociedad sahasında konuk ettiği Real Betis ile 0-0 berabere kaldı.
Real Sociedad bu beraberlikle puanını 30'a yükseltirken, Real Betis'de 27'ye puana çıktı.
Real Sociedad bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Cadiz konuk olurken, Real Betis sahasında Girona'yı ağırlayacak.
Real Sociedad bu beraberlikle puanını 30'a yükseltirken, Real Betis'de 27'ye puana çıktı.
Real Sociedad bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Cadiz konuk olurken, Real Betis sahasında Girona'yı ağırlayacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU