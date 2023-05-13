İspanya La Liga'da Real Sociedad ile Girona karşı karşıya geldi. Ligin 34. haftasında oynanan mücadele 2-2 sona erdi.



Real Sociedad, 6. dakikada Mikel Oyarzabal'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. 24. dakikada David Silva durumu 2-0 yaptı. Girona, 37. dakikada Yan Bueno Couto'nun attığı golle farkı 1'e indirdi. Christian Stuani 45. dakikada attığı golle ilk yarının ve maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.



Girona'da Oriol Romeu, 87. dakika kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Real Sociedad 62, Girona 48 puana yükseldi.



Real Sociedad, gelecek hafta Barcelona deplasmanına gidecek. Girona, sahasında Villarreal ile karşı karşıya gelecek.



