Real Sociedad, deplasmanda tek golle güldü!

La Liga 3. hafta mücadelesinde Real Sociedad, deplasmanda Elche'yi 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Real Sociedad, deplasmanda tek golle güldü!
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27 Ağustos 2022 20:26
La Liga 3. hafta mücadelesinde Real Sociedad, deplasmanda Elche ile karşı karşıya geldi.

Estadio Manuel Martinez Valero'da oynanan mücadeleyi Real Sociedad 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 20. dakikada Brais Mendez kaydetti.

Real Sociedad'da Mikel Merino 34. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Alınan bu sonucun ardından Real Sociedad puanını 6'ya yükseltti. Elche ise 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Sociedad, Atletico Madrid'i konuk edecek. Elche ise Villarreal deplasmanına gidecek.

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