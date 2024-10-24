Real Sociedad deplasmanda 2 golle galip

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. Hafta karşılaşmasında Real Sociedad, deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Stadion Partizana Stadyumu'ndaki maçta Real Sociedad, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 19'da Jon Pacheco, 64'te Sergio Gomez kaydetti. Maccabi Tel Aviv'in tek golünü 81'de Dor Turgeman attı.
Real Sociedad, bu maçın ardından puanını 4 'e yükseltti. Maccabi Tel Aviv, 0 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Real Sociedad, Viktoria Plzen deplasmanına gidecek. Maccabi Tel Aviv ise Ajax deplasmanına gidecek.
Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 19'da Jon Pacheco, 64'te Sergio Gomez kaydetti. Maccabi Tel Aviv'in tek golünü 81'de Dor Turgeman attı.
Real Sociedad, bu maçın ardından puanını 4 'e yükseltti. Maccabi Tel Aviv, 0 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Real Sociedad, Viktoria Plzen deplasmanına gidecek. Maccabi Tel Aviv ise Ajax deplasmanına gidecek.