Real Sociedad deplasmanda 2 golle galip

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi Maccabi Tel Aviv, evinde Real Sociedad'a 2-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Real Sociedad deplasmanda 2 golle galip
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24 Ekim 2024 21:43
Son güncelleme 24 Ekim 2024 21:46
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. Hafta karşılaşmasında Real Sociedad, deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Stadion Partizana Stadyumu'ndaki maçta Real Sociedad, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 19'da Jon Pacheco, 64'te Sergio Gomez kaydetti. Maccabi Tel Aviv'in tek golünü 81'de Dor Turgeman attı.

Real Sociedad, bu maçın ardından puanını 4 'e yükseltti. Maccabi Tel Aviv, 0 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Real Sociedad, Viktoria Plzen deplasmanına gidecek. Maccabi Tel Aviv ise Ajax deplasmanına gidecek.

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