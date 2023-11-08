Real Sociedad Benfica maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Real Sociedad Benfica ile karşı karşıya geliyor. Imanol Alguacil yönetimindeki Real Sociedad, kendi sahasında Roger Schmidt'in ekibi Benfica ile karşı karşıya gelecek. Peki, Real Sociedad Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Real Sociedad Benfica maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.
REAL SOCİEDAD – BENFİCA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ ŞİFRESİZ REAL SOCİEDAD – BENFİCA MAÇI CANLI İZLE REAL SOCIEDAD - BENFICA MAÇI SAAT KAÇTA?
Reale Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak. REAL SOCIEDAD - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.
İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Real Sociedad 1-0 galip ayrılmıştı. UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA PROGRAMI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle: 7 Kasım Salı
20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United
20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona
23.00: Atletico Madrid-Celtic
23.00: Lazio-Feyenoord
23.00: Milan-Paris Saint-Germain
23.00: Manchester City-Young Boys
23.00: Kızılyıldız-Leipzig
23.00: Porto-Royal Antwerp 8 Kasım Çarşamba
20.45: Napoli-Union Berlin
20.45: Real Sociedad-Benfica
23.00: Bayern Münih-Galatasaray
23.00: Kopenhag-Manchester United
23.00: Arsenal-Sevilla
23.00: PSV Eindhoven-Lens
23.00: Real Madrid-Braga
23.00: Salzburg-Inter
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