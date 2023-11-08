Real Sociedad Benfica maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Real Sociedad Benfica ile karşı karşıya geliyor. Imanol Alguacil yönetimindeki Real Sociedad, kendi sahasında Roger Schmidt'in ekibi Benfica ile karşı karşıya gelecek. Peki, Real Sociedad Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Real Sociedad Benfica maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.Reale Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Real Sociedad 1-0 galip ayrılmıştı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona23.00: Atletico Madrid-Celtic23.00: Lazio-Feyenoord23.00: Milan-Paris Saint-Germain23.00: Manchester City-Young Boys23.00: Kızılyıldız-Leipzig23.00: Porto-Royal Antwerp20.45: Napoli-Union Berlin20.45: Real Sociedad-Benfica23.00: Bayern Münih-Galatasaray23.00: Kopenhag-Manchester United23.00: Arsenal-Sevilla23.00: PSV Eindhoven-Lens23.00: Real Madrid-Braga23.00: Salzburg-Inter