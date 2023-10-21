Real Sociedad'a tek gol yetti

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Real Sociedad evinde Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Real Sociedad'a tek gol yetti
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21 Ekim 2023 16:59
İspanya La Liga'nın 10. haftasında Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile Javier Aguirre'nin yönetimindeki Mallorca karşı karşıya geldi.

Reale Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Sociedad 1-0 kazanırken galibiyet golünü 64. dakikada Brais Mendez kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Real Sociedad puanını 18'e yükseltirken, Mallorca 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Real Sociedad deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk olurken, Mallorca evinde Getafe'yi konuk edecek.

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