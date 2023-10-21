İspanya La Liga'nın 10. haftasında Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile Javier Aguirre'nin yönetimindeki Mallorca karşı karşıya geldi.
Reale Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Sociedad 1-0 kazanırken galibiyet golünü 64. dakikada Brais Mendez kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Real Sociedad puanını 18'e yükseltirken, Mallorca 8 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Real Sociedad deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk olurken, Mallorca evinde Getafe'yi konuk edecek.
Reale Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Sociedad 1-0 kazanırken galibiyet golünü 64. dakikada Brais Mendez kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Real Sociedad puanını 18'e yükseltirken, Mallorca 8 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Real Sociedad deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk olurken, Mallorca evinde Getafe'yi konuk edecek.