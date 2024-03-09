Real Sociedad 4 maç aradan sonra kazandı

LaLiga 28. hafta karşılaşmasında Real Sociedad deplasmanda Granada'yı 3-2 mağlup etti.



Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Umar Sadiq 80. dakikada Robin Le Normand ve 85. dakikada Andre Silva, Granada'nın gollerini 21 ve 45+3. dakikalarda Myrto Uzuni kaydetti.



Real Sociedad bu galibiyetle puanını 43'e çıkartırken, Granada ise 14 puanda kaldı.



Real Sociedad bir sonraki karşılaşmasında Cadiz'i konuk ederken, Granada ise Mallorca deplasmanına gidecek.





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