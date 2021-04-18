Real Madridli futbolcular bonusları kulübe iade edecek

Real Madridli futbolcular La Liga veya Şampiyonlar Ligi kazanılırsa, kulüpten alacakları şampiyonluk bonuslarını bırakma kararı aldı. Futbolcular böylelikle mali açıdan zor günler geçiren kulüplerine yaklaşık 30 milyon euroluk destek sağlamış olacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Real Madridli futbolcular bonusları kulübe iade edecek
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18 Nisan 2021 16:45
Real Madridli futbolcular, yönetim ile anlaşma yaparak şampiyonluktan kazanılacak bonusları almama kararı aldı.

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Real Madridli futbolcuların mali açıdan zor günler geçiren kulüplerine destek çabasında olarak yönetimle anlaşma yaptıkları ortaya çıktı. Haberlere göre Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da şampiyonluk ihtimalleri devam eden takımın bu iki turnuvadan birinin kazanılması halinde hak ettikleri bonusları kulübe bırakma kararı aldı.

Kulübün bu şekilde yaklaşık 30 milyon euroluk kar elde edeceği ifade edilirken futbolcuların bu fedakarlığının önemli bir katkı sağlayacağı belirtiliyor.



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