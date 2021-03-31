Real Madrid'in planı: Löw - Raul!

Real Madrid, Zinedine Zidane ile yola devam etmek istese de sezon sonunda tüm cephelerde yaşanabilecek bir başarısızlık sonrası yeni teknik direktör ile yola devam etme seçeneğini de masada tutuyor.



AS'tan Marco Ruiz'in haberine göre; Real Madrid, Zinedine Zidane'ın geleceği hakkında olumlu bakıyor. Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da durum beklenen kadar iyi olmasa da henüz havlu atılmadı. Zinedine Zidane'ın iki kupadan birini getirmesi durumunda yola devam edilecek. Ancak, her iki cephede de 'bozgun' olursa Zidane ile yollar ayrılacak.



PEREZ'İN PLANI: LÖW VE RAUL



Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in gönlü Mauricio Pochettino'da olsa da, Arjantinli teknik adamın PSG ile ocak ayında uzun vadeli bir sözleşme yapması bu ihtimal imasadan kaldırdı.



Florentino Perez ve kurmaylarının hazırladığı alternatif plan ise Joachim Löw ve Raul Gonzalez...



ANCELOTTI-ZIDANE GİBİ: LÖW-RAUL



Geçmişte Carlo Ancelotti ve Zinedine Zidane'ı birlikte takımın başına getiren ve Şampiyonlar Ligi kazanan Perez, yine aynı formülü uygulayacak. O dönem deneyimli teknik adam Ancelotti 1 numarayken, kulübün geleceği olarak görülen Zidane ise yardımcılığını yürütüyordu. Ancelotti'nin gitmesinin ardından bir Real Madrid efsanesi olan ve Real Madrid B takımı Castilla'yı çalıştıran Zinedine Zidane kulübü devralmıştı.



Perez, Zidane ile yolların ayrılması durumunda yine aynı yolda gidecek. Deneyimli teknik adam Joachim Löw, 1 numara olacak. Castilla'yı çalıştıran ve şu ana kadar altyapı takımlarında gösterdiği performansla takdir toplayan Raul Gonzalez 2 numara olacak. Raul, Löw'ün yanında hem gözlemci olacak hem de Real Madrid teknik direktörlüğü için deneyim kazanacak. Löw, Ancelotti gibi gidince de yerine Raul gelecek.



LÖW, 11 TEMMUZ'DA BIRAKACAK



Fenerbahçe ile de adı anılan Joachim Löw, 11 Temmuz 2021'de sona erecek EURO 2020'nin ardından Almanya Milli Takım'daki teknik direktörlük görevinden ayrılacağını duyurmuştu.



