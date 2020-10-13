Real Madrid'in önceliği Mbappe değil Haaland!

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, Benzema sonrası santrfor sorununu kökten çözmek istiyor.



Marca'nın haberine göre; Kylian Mbappe'nin Real Madrid'in doğal hedefi arasında olduğu ancak golcü transferinde öncelik olarak Erling Haaland'ın Benzema'ya partnerlik etmesinin planlandığı belirtildi. Norveçli yıldız, önce Benzema ile birlikte oynayacak sonra ise onun yerini alacak.



Haberde teknik direktör Zinedine Zidane'ın Jovic ile Mariano Diaz'ı Benzema sonrasında birinci forvet olarak düşünmediği ve direkt oynayabilecek bir santrfor istediği belirtildi. Fransız teknik adamın bu isteği üzerine Real Madrid yetkililerinin ocak ayında harekete geçebileceği ifade edildi.



Bu sezon Dortmund formasıyla 5 resmi maçta forma giyen Haaland, 5 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.



