Real Madrid'in kardeş üzerinden Mbappe planı

Kylian Mbappe konusunda transfer ısrarı tüm dünyaca bilinen Real Madrid'in sürpriz bir hamle ile Fransız yıldızı kendisine yaklaştırmayı planladığı ortaya çıktı.Kylian Mbappe'nin 13 yaşındaki kardeşi Ethan'ın Real Madrid altyapısına transferinin yakın zamanda gerçekleşeceği ileri sürüldü. AS'ın haberine göre 13 yaşındaki Ethan'ın Real Madrid altyapısına katılması ile birlikte Kylian'ın da İspanyol devine bir adım daha yaklaştırmanın planlarının yapıldığı iddia edildi.Yaklaşık 300 milyon euroluk bonservisi olduğu tahmin edilen Kylian Mbappe için imkanlarını seferber eden Real Madrid'in PSG'yi ikna etmesi ise oldukça zor görünüyor. PSG'nin Katarlı sahipleri, Mbappe'nin hangi para teklif edilirse edilsin takımda kalacağını defalarca açıklamıştı...Bu sezon PSG'nin oynadığı tüm kulvarlarda gol atan Kylian Mbappe, ligde 12 maçta 11 gol 4 asistlik kusursuz bir performans sergiliyor.