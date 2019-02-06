Real Madrid'in hocası Solari: 'Messi en iyisi'

teknik direktörü, Madrid ekibinin eski futbolcusukızdıracak bir açıklama yaptı."Dünyanın en iyi Ronaldo mu Messi mi?" sorusunu yanıtlayan Santiago Solari, "Dünyanın en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo. Çünkü Messi başka bir spor yapıyor" ifadelerini kullandı.Lionel Messi'nin El Clasico'da sakatlığı sebebiyle oynamasının belirsiz olmasını değerlendiren Solari, "Messi'nin sahada olmasını tercih ederim. Futbolda, en iyi oyuncuların oynaması her zaman daha güzel olur" şeklinde konuştu.