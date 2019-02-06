  •  
    Emre Mor için İTİRAF; "Teklif geldi ancak..."
  •  
    Kadro dışı kalan Benzia için menajeri konuştu!..
  •  
    Cenk Tosun Everton'u karıştırdı; OLAY çıktı!..
  •  
    ...Ve basın toplantısına "DAMGA" vuran o söz!..
  •  
    Terim'i bekleyen telaş! Tribüne kimler gidecek?

Real Madrid'in hocası Solari: "Messi en iyisi"

Real Madrid'in teknik direktörü Santiago Solari, Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo ile Barcelonalı Lionel Messi hakkında ilginç bir kıyas yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Real Madrid'in hocası Solari: 'Messi en iyisi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2019 02:28
Real Madrid'in teknik direktörü Santiago Solari, Madrid ekibinin eski futbolcusu Cristiano Ronaldo'yu kızdıracak bir açıklama yaptı.

"MESSI BAŞKA BİR SPOR YAPIYOR"

"Dünyanın en iyi Ronaldo mu Messi mi?" sorusunu yanıtlayan Santiago Solari, "Dünyanın en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo. Çünkü Messi başka bir spor yapıyor" ifadelerini kullandı.

"SAHADA OLMASINI TERCİH EDERİM"

Lionel Messi'nin El Clasico'da sakatlığı sebebiyle oynamasının belirsiz olmasını değerlendiren Solari, "Messi'nin sahada olmasını tercih ederim. Futbolda, en iyi oyuncuların oynaması her zaman daha güzel olur" şeklinde konuştu.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için