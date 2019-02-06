Real Madrid'in hocası Solari: 'Messi en iyisi'

Real Madrid'in teknik direktörü Santiago Solari, Madrid ekibinin eski futbolcusu Cristiano Ronaldo'yu kızdıracak bir açıklama yaptı.
"MESSI BAŞKA BİR SPOR YAPIYOR"
"Dünyanın en iyi Ronaldo mu Messi mi?" sorusunu yanıtlayan Santiago Solari, "Dünyanın en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo. Çünkü Messi başka bir spor yapıyor" ifadelerini kullandı.
"SAHADA OLMASINI TERCİH EDERİM"
Lionel Messi'nin El Clasico'da sakatlığı sebebiyle oynamasının belirsiz olmasını değerlendiren Solari, "Messi'nin sahada olmasını tercih ederim. Futbolda, en iyi oyuncuların oynaması her zaman daha güzel olur" şeklinde konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
"MESSI BAŞKA BİR SPOR YAPIYOR"
"Dünyanın en iyi Ronaldo mu Messi mi?" sorusunu yanıtlayan Santiago Solari, "Dünyanın en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo. Çünkü Messi başka bir spor yapıyor" ifadelerini kullandı.
"SAHADA OLMASINI TERCİH EDERİM"
Lionel Messi'nin El Clasico'da sakatlığı sebebiyle oynamasının belirsiz olmasını değerlendiren Solari, "Messi'nin sahada olmasını tercih ederim. Futbolda, en iyi oyuncuların oynaması her zaman daha güzel olur" şeklinde konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın