Real Madrid'in bombası: Mauro Icardi!

Cristiano Ronaldo'yu kaybeden Real Madrid'in Thibaut Courtois sonrası ikinci hamlesini Mauro Icardi ile yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.İspanya basınında yer alan haberlerde; Real Madridli yetkililerin bu transfer için İtalya'da temaslarda olduğu belirtildi. Transfer için Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara ile Roma'da buluşan Madridli yetkililerin, Arjantinli yıldızın isteklerini öğrendiği ifade edildi.Real Madrid'in diğer yandan Icardi için Inter ile masaya oturacağı ancak 100 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli ödenmeden bu transferin zor olacağı vurgusu yapıldı.2008 ila 2011 yılları arasında Barcelona altyapısında oynayan 25 yaşındaki santrafor Mauro Icardi, 2011'de 300 bin Euro bonservis bedeliyle Sampdoria'ya, 2013 yazında ise 13 milyon Euro bonservisle Inter'e transfer olmuştu. Icardi, bugüne kadar çıktığı 190 Serie A maçında 110 gol atıp 26 asist yaptı.