Real Madrid'in 400 milyonluk planı: Mbappe & Haaland!

Cristiano Ronaldo'nun geri dönüşü yönünde haberler çıkarken Real Madrid, asıl planını iki büyük yıldız için yapıyor.Marca'da yer alan habere göre; Bernabeu'yu yenileyen Real Madrid, yeni stadyumunda taraftarları iki büyük yıldızla karşılamak istiyor. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ı transfer ederek Dünya futboluna damgasını vurmayı planlıyor.2019'da 300 milyon euro harcayarak Ferland Mendy, Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao ve Rodrygo'yu alan ancak bu transferlerden istediği verimi alamayan Real Madrid, transferde sessiz geçen dönemlerin ardından tüm gücünü ve bütçesini bu iki yıldız için harcayacak. 22 yaşındaki Mbappe ve 20 yaşındaki Haaland'ın gelecekteki Messi - Ronaldo olacağını düşünen Perez, bu transfer için şimdiden menajerler ve aileler ile temaslara da başladı.Barcelona'nın da iki yıldız ile ilgilendiği ancak finansal açıdan zor bir dönem geçiren Katalanlar için bu transferlerin imkansız olduğu vurgulandı.Florentino Perez'in bu iki transfer için toplamda 400 milyon euro'ya yakın bir bütçe oluşturmaya çalıştığının da altı çizildi.