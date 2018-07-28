Real Madrid'in 17'lik yıldızı: 'Yeni Robinho olmak istemiyorum'

Real Madrid'in kadrosuna kattığı ancak 17 yaşında olması sebebiyle 2019-2020 sezonu itibariyle takıma katılacak olan Rodrygo, dünyanın en iyisi olmak istediğini söyledi.
İşte Rodrygo'nun açıklamaları;
"Kariyer hedeflerimden ilkini başardım ve büyük bir takıma transfer oldum. Artık dünyanın en iyi oyuncusu olmayı hedefliyorum.
YÜZDE 100 ODAKLANDIM
"Şu anda Santos'a yüzde 100 odaklanmış durumdayım. Real Madrid'de oynamayı hayal ediyorum ancak burada bir yılım daha var. Real Madrid'deki kariyerimin daha iyi olması için buraya odaklanmalıyım"
YENİ ROBINHO OLMAK İSTEMİYORUM
"Yeni Neymar ya da yeni Robinho olmak istemiyorum, ben Rodrygo'yum. Dünyanın en iyisi olmak istiyorum"
Real Madrid'in Santos'tan 45 milyon Euro'ya transfer ettiği Rodrygo, 17 yaşında olması nedeniyle takıma gelecek sezon katılacak.
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İşte Rodrygo'nun açıklamaları;
"Kariyer hedeflerimden ilkini başardım ve büyük bir takıma transfer oldum. Artık dünyanın en iyi oyuncusu olmayı hedefliyorum.
YÜZDE 100 ODAKLANDIM
"Şu anda Santos'a yüzde 100 odaklanmış durumdayım. Real Madrid'de oynamayı hayal ediyorum ancak burada bir yılım daha var. Real Madrid'deki kariyerimin daha iyi olması için buraya odaklanmalıyım"
YENİ ROBINHO OLMAK İSTEMİYORUM
"Yeni Neymar ya da yeni Robinho olmak istemiyorum, ben Rodrygo'yum. Dünyanın en iyisi olmak istiyorum"
Real Madrid'in Santos'tan 45 milyon Euro'ya transfer ettiği Rodrygo, 17 yaşında olması nedeniyle takıma gelecek sezon katılacak.
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