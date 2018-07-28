Real Madrid'in 17'lik yıldızı: 'Yeni Robinho olmak istemiyorum'

'in Santos'tan

'ya transfer ettiği

, 17 yaşında olması nedeniyle takıma gelecek sezon katılacak.

kadrosuna kattığı ancak 17 yaşında olması sebebiyle 2019-2020 sezonu itibariyle takıma katılacak olan, dünyanın en iyisi olmak istediğini söyledi."Kariyer hedeflerimden ilkini başardım ve büyük bir takıma transfer oldum. Artık dünyanın en iyi oyuncusu olmayı hedefliyorum."Şu anda Santos'a yüzde 100 odaklanmış durumdayım. Real Madrid'de oynamayı hayal ediyorum ancak burada bir yılım daha var. Real Madrid'deki kariyerimin daha iyi olması için buraya odaklanmalıyım""Yeni Neymar ya da yeni Robinho olmak istemiyorum, ben Rodrygo'yum. Dünyanın en iyisi olmak istiyorum"