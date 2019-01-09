Real Madrid, ara transferdeki 1 numaralı hedefini Eder Militao haline getirdi.Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid, 20 yaşındaki Brezilyalı stoperin 42 milyon Euro olan serbest kalma bedelini ödeyerek bu transferi bitirme hedefinde olduğu kaydedildi. Manchester United'ın da ilgileniyor olmasından korkan Real Madrid'in yaz transfer dönemine bırakmadan Eder'e imza attıracağı belirtildi.Hem stoperde hem sağ bekte oynayan Eder Militao için Porto'nun da serbest kalma maddesini artırmak için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.Eder Militao, 2018 yazında Sao Paulo'dan 4 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti.