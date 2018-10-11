'Real Madrid'i reddettim, transferim imkansız'

22 yaşındaki sol bekireddettiğini itiraf etti.Sezon başında Atletico Madrid ile sözleşmesini uzatan Hernandez, Real Madrid'in teklifini dinlemediğini vurguladı.Atletico Madrid'e sadık olduğunu vurgulayan Lucas Hernandez, "Real Madrid'in teklifini dinlemedim. Kulübüme sadık kaldım ve yeni sözleşme imzaladım. Menajerim, Real Madrid'in teklifinden bahsettiğinde hemen reddettim" ifadelerini kullandı.Real Madrid'e transferinin imkansız olduğunu dile getiren 22 yaşındaki futbolcu, "Atletico Madrid'in bana katkısı büyük. Ben dürüst bir insanım. Real Madrid'e transfer olmam imkansız bir şey. Uzun süre Atletico Madrid'de kalmayı umuyorum." şeklinde konuştu.La Liga ekibiyle 2024'e dek sözleşmesi bulunan Hernandez, bu sezon 7 maçta oynadı ve 621 dakika sahada kaldı.