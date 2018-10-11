  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

"Real Madrid'i reddettim, transferim imkansız"

Atletico Madrid'in sol beki Lucas Hernandez, Real Madrid'den teklif aldığını ancak takımda kalma kararı verdiğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
'Real Madrid'i reddettim, transferim imkansız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2018 02:26
Atletico Madrid'in 22 yaşındaki sol beki Lucas Hernandez, Real Madrid'i reddettiğini itiraf etti.

Sezon başında Atletico Madrid ile sözleşmesini uzatan Hernandez, Real Madrid'in teklifini dinlemediğini vurguladı.

"HEMEN REDDETTİM"

Atletico Madrid'e sadık olduğunu vurgulayan Lucas Hernandez, "Real Madrid'in teklifini dinlemedim. Kulübüme sadık kaldım ve yeni sözleşme imzaladım. Menajerim, Real Madrid'in teklifinden bahsettiğinde hemen reddettim" ifadelerini kullandı.

"İMKANSIZ BİR ŞEY"

Real Madrid'e transferinin imkansız olduğunu dile getiren 22 yaşındaki futbolcu, "Atletico Madrid'in bana katkısı büyük. Ben dürüst bir insanım. Real Madrid'e transfer olmam imkansız bir şey. Uzun süre Atletico Madrid'de kalmayı umuyorum." şeklinde konuştu.

La Liga ekibiyle 2024'e dek sözleşmesi bulunan Hernandez, bu sezon 7 maçta oynadı ve 621 dakika sahada kaldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için