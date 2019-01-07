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Real Madrid'en Eljif Elmas'a servet

Fenerbahçeli genç futbolcu Elif Elmas'ı transfer etmek için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi.

Kaynak: Fotomaç
Real Madrid'en Eljif Elmas'a servet
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07 Ocak 2019 09:31
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Elif Elmas'ı Avrupa'nın dev kulüpleri izlemeye devam ediyor. İtalyan basınında yayınlanan haberde, Makedon futbolcu için şu anda en istekli kulübün Lazio olduğu dile getirildi.

Lazio'nun sezon sonunda transferdeki bir numaralı hedefinin Elif Elmas olduğu kaydedilirken, İtalyan kulübüne Makedon futbolcu için dev bir rakip ortaya çıktı.

Aynı zamanda Tottenham'ın Dembele'nin alternatifi olarak gördüğü Elif Elmas'ı Real Madrid'in de yakından izlediği belirtildi.

Habere göre Real Madrid'in Eljif için 20 milyon Euro'yu gözden çıkarabileceği öne sürüldü.

DORTMUND HALA TAKİP EDİYOR
Lazio, Tottenhamn ve Real Madrid dışında Borussia Dortmund'un da Elif Elmas'ı takip ettiği iddia edildi. Sezon sonunda Makedon futbolcu için Fenerbahçe ile görüşmelere başlanacağı belirtildi.

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