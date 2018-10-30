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Real Madrid'e Varane'dan kötü haber

Real Madrid'in Fransız oyuncusu Raphael Varane'ın, sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalması bekleniyor

Kaynak: AA
Real Madrid'e Varane'dan kötü haber
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30 Ekim 2018 18:23
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Raphael Varane, sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Real Madrid'in Barcelona'ya 5-1 yenildiği son lig maçında sakatlanan Fransız oyuncunun kontrolden geçirildiği ve sağ bacağında sakatlık tespit edildiği belirtildi.

Tedavisine başlanan 25 yaşındaki oyuncunun, sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalması bekleniyor.

Varane, bu sezon Real Madrid formasıyla 12 karşılaşmada görev aldı.

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