Real Madrid'e Piatek transferinde Milan rakip oldu

Genoa performansıyla adından söz ettiren ve bir süredir Real Madrid ile anılan genç golcü Krzysztof Piatek için AC Milan'ın da devrede olduğu ortaya çıktı.
onzalo Higuain'in ayrılma kararının ardından AC Milan, Arjantinli golcüden gelecek parayla Krzysztof Piatek'i kadrosuna katmak istiyor.
İtalyan basınına göre Genoa, Polonyalı golcüyü satmak istemese de ekonomik ihtiyaçlardan dolayı 50 milyon euroluk teklifleri değerlendirecek.
Krzysztof Piatek bu sezon Genoa formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 19 gole imza attı.
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onzalo Higuain'in ayrılma kararının ardından AC Milan, Arjantinli golcüden gelecek parayla Krzysztof Piatek'i kadrosuna katmak istiyor.
İtalyan basınına göre Genoa, Polonyalı golcüyü satmak istemese de ekonomik ihtiyaçlardan dolayı 50 milyon euroluk teklifleri değerlendirecek.
Krzysztof Piatek bu sezon Genoa formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 19 gole imza attı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın