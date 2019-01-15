Real Madrid'e Piatek transferinde Milan rakip oldu

Genoa performansıyla adından söz ettiren ve bir süredirile anılan genç golcüiçin'ın da devrede olduğu ortaya çıktı.onzalo Higuain'in ayrılma kararının ardından AC Milan, Arjantinli golcüden gelecek parayla Krzysztof Piatek'i kadrosuna katmak istiyor.İtalyan basınına göre Genoa, Polonyalı golcüyü satmak istemese de ekonomik ihtiyaçlardan dolayteklifleri değerlendirecek.Krzysztof Piatek bu sezon Genoa formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 19 gole imza attı.