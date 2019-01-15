  •  
    - BİTEN TRANSFERLER - Türkiye'den 42 imza var
  •  
    Beşiktaş ve F.Bahçe'nin "İKİ" transfer kapışması
  •  
    "Clinton N'Jie perşembe İstanbul'a geliyor, imza"
  •  
    Talisca ile fotoğrafının sırrı ortaya çıktı, Dubai...
  •  
    Süper Lig'de 14 ismin FM 2019'daki özellikleri

Real Madrid'e Piatek transferinde Milan rakip oldu

Real Madrid'in de gündemindeki Krzysztof Piatek için devreye giren AC Milan, Higuain'in satışından gelecek parayı kullanmayı planlıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Real Madrid'e Piatek transferinde Milan rakip oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2019 02:43
Genoa performansıyla adından söz ettiren ve bir süredir Real Madrid ile anılan genç golcü Krzysztof Piatek için AC Milan'ın da devrede olduğu ortaya çıktı.

onzalo Higuain'in ayrılma kararının ardından AC Milan, Arjantinli golcüden gelecek parayla Krzysztof Piatek'i kadrosuna katmak istiyor.

İtalyan basınına göre Genoa, Polonyalı golcüyü satmak istemese de ekonomik ihtiyaçlardan dolayı 50 milyon euroluk teklifleri değerlendirecek.

Krzysztof Piatek bu sezon Genoa formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 19 gole imza attı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için