Real Madrid'e Isco'dan müjde geldi!

İspanya La Liga'nın 10 haftasında deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek olan Real Madrid'e İspanyol yıldız Isco'dan sevindirici haber geldi.İspanya basınında yer alan habere göre 26 yaşındaki oyun kurucu, El Classico'ya yetişecek.Isco, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadaaçıklaması yapmıştı.Öte yandan Real Madrid, Isco'nun yokluğunda oynadığı 3 karşılaşmada Sevilla'ya 3-0 mağlup oldu, Atletico Madrid ile 0-0 berabere kaldı ve CSKA Moskova'ya da 1-0 mağlup oldu.