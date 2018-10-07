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Real Madrid'e Isco'dan müjde geldi!

Real Madrid'de apandist ameliyetı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Isco için mor-beyazlı ekibe müjdeli haber geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Real Madrid'e Isco'dan müjde geldi!
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07 Ekim 2018 13:50
İspanya La Liga'nın 10 haftasında deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek olan Real Madrid'e İspanyol yıldız Isco'dan sevindirici haber geldi.

İspanya basınında yer alan habere göre 26 yaşındaki oyun kurucu, El Classico'ya yetişecek.

Isco, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Geri dönmek için sabırsızlanıyorum" açıklaması yapmıştı.

Öte yandan Real Madrid, Isco'nun yokluğunda oynadığı 3 karşılaşmada Sevilla'ya 3-0 mağlup oldu, Atletico Madrid ile 0-0 berabere kaldı ve CSKA Moskova'ya da 1-0 mağlup oldu.

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