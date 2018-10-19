Real Madrid'e flaş öneri; 'Neymar'ı değil, Mbappe'yi alsınlar'

Real Madrid ve İngiltere Milli Takımı'nın eski yıldızı Steve McManaman, eski kulübüne Mbappe'yi almalarını önerdi.
"FAZLA PARA ÖDEMEZLER"
Neymar yerine Mbappe'nin tercih edilmesini vurgulayan McManaman, "Real Madrid, Neymar'ı transfer etmek için uğraşacağına Mbappe'yi alsın. Onun için çok fazla para ödemek zorunda kalacaklarını da sanmıyorum." ifadelerini kullandı.
"GELİŞMESİ DAHA KOLAY"
"Real Madrid'de hangisiyle oynamayı tercih edersin sorusunu yanıtlayan McManaman, "Mbappe'yi isterdim. O daha genç. 19 yaşındaki bir oyuncuya daha fazla şey öğretebilirsin. Gelişmesi de daha kolay olur" dedi.
"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"
Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin Liverpool'a 3-2 mağlup olmasını değerlendiren Steve McManaman, "PSG'nin ortaya koyduğu oyun beni hayal kırıklığına uğrattı. Topu kaybettiklerinde geri dönmediler. Mbappe, Neymar ve Cavani harika oyuncular ancak daha fazla çalışmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.
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"FAZLA PARA ÖDEMEZLER"
Neymar yerine Mbappe'nin tercih edilmesini vurgulayan McManaman, "Real Madrid, Neymar'ı transfer etmek için uğraşacağına Mbappe'yi alsın. Onun için çok fazla para ödemek zorunda kalacaklarını da sanmıyorum." ifadelerini kullandı.
"GELİŞMESİ DAHA KOLAY"
"Real Madrid'de hangisiyle oynamayı tercih edersin sorusunu yanıtlayan McManaman, "Mbappe'yi isterdim. O daha genç. 19 yaşındaki bir oyuncuya daha fazla şey öğretebilirsin. Gelişmesi de daha kolay olur" dedi.
"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"
Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin Liverpool'a 3-2 mağlup olmasını değerlendiren Steve McManaman, "PSG'nin ortaya koyduğu oyun beni hayal kırıklığına uğrattı. Topu kaybettiklerinde geri dönmediler. Mbappe, Neymar ve Cavani harika oyuncular ancak daha fazla çalışmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın