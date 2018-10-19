Real Madrid'e flaş öneri; 'Neymar'ı değil, Mbappe'yi alsınlar'

veMilli Takımı'nın eski yıldızı, eski kulübünealmalarını önerdi.Neymar yerine Mbappe'nin tercih edilmesini vurgulayan McManaman, "Real Madrid, Neymar'ı transfer etmek için uğraşacağına Mbappe'yi alsın. Onun için çok fazla para ödemek zorunda kalacaklarını da sanmıyorum." ifadelerini kullandı."Real Madrid'de hangisiyle oynamayı tercih edersin sorusunu yanıtlayan McManaman, "Mbappe'yi isterdim. O daha genç. 19 yaşındaki bir oyuncuya daha fazla şey öğretebilirsin. Gelişmesi de daha kolay olur" dedi.Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin Liverpool'a 3-2 mağlup olmasını değerlendiren Steve McManaman, "PSG'nin ortaya koyduğu oyun beni hayal kırıklığına uğrattı. Topu kaybettiklerinde geri dönmediler. Mbappe, Neymar ve Cavani harika oyuncular ancak daha fazla çalışmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.