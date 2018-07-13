Real Madrid'den Neymar açıklaması geldi!

Real Madrid, kulüp resmi sitesinden yaptığı bir açıklamayla Neymar transfer haberlerini yalanladı."PSG futblcusu Neymar'ın kulübümüze transferiyle ilgili haberler sonrası bu açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur. Real Madrid'in Neymar için hiçbir teklifi olmamıştır ve böyle bir planı yoktur.İki kulüp arasındaki ilişki çok iyidir. Real Madrid herhangi bir PSG futbolcusunu almak isterse öncelikle kulübüyle görüşecektir."