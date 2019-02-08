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Real Madrid'den Modric ve Eriksen planı!

Real Madrid, bir süredir ilgilendiği Tottenham'ın yıldızı Christian Eriksen transferinden vazgeçti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Real Madrid'den Modric ve Eriksen planı!
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08 Şubat 2019 02:12
La Liga ekibi Real Madrid, sezon sonu transfer planlarını şimdiden hazırladı. Eden Hazard'ı kadrosuna katmayı hedefleyen Real Madrid'in diğer planlarını da duyurdular.

İspanya basınından AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid, Tottenhamlı Christian Eriksen transferinden vazgeçti.

Haberde; Real Madrid'in 33 yaşındaki Modric'in sözleşmesini uzatacağı ve Dani Ceballos ile uzun vadeli plan yapacağı belirtildi.

Tottenham ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Eriksen, bu sezon 31 maçta 6 gol attı ve 10 asist yaptı.

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