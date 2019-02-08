Real Madrid'den Modric ve Eriksen planı!

La Liga ekibi, sezon sonu transfer planlarını şimdiden hazırladı. Eden Hazard'ı kadrosuna katmayı hedefleyen Real Madrid'in diğer planlarını da duyurdular.İspanya basınından AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid, Tottenhamlıtransferinden vazgeçti.Haberde; Real Madrid'in 33 yaşındaki Modric'in sözleşmesini uzatacağı ve Dani Ceballos ile uzun vadeli plan yapacağı belirtildi.Tottenham ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Eriksen, bu sezon 31 maçta 6 gol attı ve 10 asist yaptı.