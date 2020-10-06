Real Madrid'den devasa transfer karı; 200 milyon avro

Real Madrid sakin geçirdiği yaz transfer döneminde oyuncu satışları ve maaşlar üzerinden büyük bir gelir elde etti.

Haber; Sporx.com dış haberler
Real Madrid'den devasa transfer karı; 200 milyon avro
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06 Ekim 2020 21:37
Her transfer döneminde sansasyon yaratan kulüp olan Real Madrid, bu kez rolünü değiştirdi.

İspanyol devi, uzun zaman sonra ilk kez hareketsiz geçirdiği bir transfer sezonunda büyük bir gelir elde etti.

200 MİLYONLUK DEV GELİR

Real Madrid son transfer döneminde oyuncu satışları ve kurtulduğu maaşlar üzerinden 200 milyon avroyu aşan bir gelir elde etti.

Eflatun-Beyazlılar, bu dönemde en büyük geliri Inter'e gönderdiği Achraf Hakimi'den 40 milyon avroluk gelirle kazandı. Tottenham'a gönderilen Reguilon da 30 milyon avroluk kazançla, transfer gelirinin önemli bir kısmını oluşturdu.



MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULDU

Real Madrid'de James Rodriguez, Gareth Bale, Dani Ceballos ve Areola gibi isimlerde kulüpten ayrılanlar arasında yer aldı.

James Rodriguez bedelsiz olarak Everton'ın yolunu tutarken, Gareth Bale kiralık olarak takımdan ayrıldı. Bale'in gelecek sezon Madrid'e dönmesi beklenmiyor.

Bu gibi oyuncularla yollarını ayıran Madrid buradan da ortalama 40 milyon avro civarında bir tasarruf yaptı.



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