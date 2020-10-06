Real Madrid'den devasa transfer karı; 200 milyon avro

Her transfer döneminde sansasyon yaratan kulüp olan Real Madrid, bu kez rolünü değiştirdi.İspanyol devi, uzun zaman sonra ilk kez hareketsiz geçirdiği bir transfer sezonunda büyük bir gelir elde etti.Real Madrid son transfer döneminde oyuncu satışları ve kurtulduğu maaşlar üzerinden 200 milyon avroyu aşan bir gelir elde etti.Eflatun-Beyazlılar, bu dönemde en büyük geliri Inter'e gönderdiği Achraf Hakimi'den 40 milyon avroluk gelirle kazandı. Tottenham'a gönderilen Reguilon da 30 milyon avroluk kazançla, transfer gelirinin önemli bir kısmını oluşturdu.Real Madrid'de James Rodriguez, Gareth Bale, Dani Ceballos ve Areola gibi isimlerde kulüpten ayrılanlar arasında yer aldı.James Rodriguez bedelsiz olarak Everton'ın yolunu tutarken, Gareth Bale kiralık olarak takımdan ayrıldı. Bale'in gelecek sezon Madrid'e dönmesi beklenmiyor.Bu gibi oyuncularla yollarını ayıran Madrid buradan da ortalama 40 milyon avro civarında bir tasarruf yaptı.