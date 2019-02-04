'Real Madrid'de oynuyorum, Barcelona'dan korkmam'

İspanya Kral Kupası'ndaile karşılaşacak olan18 yaşındaki, iddialı açıklamalar yaptı.Barcelona'dan korkmadığını vurgulayan Vinicius Junior, "Dünyanın en iyi takımı Real Madrid'de oynuyorum. Hiçbir takımdan korkmam" ifadelerini kullandı.2019 yılında daha iyi oynadıklarını dile getiren Vinicius Junior, "Şu anda iyi durumdayız. 2019 yılında daha iyi olduk. Bu durumun değişmemesi için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Real Madrid ile 2025'e dek sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcu, bu sezon 6 gol attı ve 11 asist yaptı.