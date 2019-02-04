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"Real Madrid'de oynuyorum, Barcelona'dan korkmam"

Real Madrid'in 18 yaşındaki futbolcusu Vinicius Junior, İspanya Kral Kupası'nda karşılaşacakları Barcelona'ya gözdağı verdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
'Real Madrid'de oynuyorum, Barcelona'dan korkmam'
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04 Şubat 2019 03:17
İspanya Kral Kupası'nda Barcelona ile karşılaşacak olan Real Madrid'de 18 yaşındaki Vinicius Junior, iddialı açıklamalar yaptı.

"HİÇBİR TAKIMDAN KORKMAM"

Barcelona'dan korkmadığını vurgulayan Vinicius Junior, "Dünyanın en iyi takımı Real Madrid'de oynuyorum. Hiçbir takımdan korkmam" ifadelerini kullandı.

"2019'DA DAHA İYİ OLDUK"

2019 yılında daha iyi oynadıklarını dile getiren Vinicius Junior, "Şu anda iyi durumdayız. 2019 yılında daha iyi olduk. Bu durumun değişmemesi için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Real Madrid ile 2025'e dek sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcu, bu sezon 6 gol attı ve 11 asist yaptı.

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