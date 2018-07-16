Real Madrid'de kırmadık rekor bırakmayan Ronaldo'nun attığı 450 gol

Juventus geçtiğimiz tarihi bir transfer gerçekleştirerek Cristiano Ronaldo'yu 112 milyon euroya renklerine kattı.

Real Madrid'in 9 yıl önce 96 milyon Euro ödediği Cristiano Ronaldo, Rijkaard-Guardiola ve Luis Enrique'li yıllarda İspanya Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Barcelona karşısına dikilen ve Madrid devini uçuran adam oldu. 438 maçta attığı 450 golle Real Madrid'i coşturan Portekizli, 16 kupa kazandı

Real Madrid ile başarıdan başarıya koşan Ronaldo'nun geçmişine baktığımızda ise yüzlerce golü ile karşılaşıyoruz





CR7'NİN TÜM RAKAMLARI



438 MAÇ

450 GOL

GOLLERİ NASIL ATTI?

* 78 duble

* 36 hat-trick

* 6 poker (4 gol)

* 2 repoker (5 gol)

* 294 sağ

* 81 sol

* 70 kafa

* 79 penaltı

* 387 ceza sahası içi

* 64 ceza sahası dışı

KARNESİ

* 316 galibiyet

* 70 beraberlik

* 52 mağlubiyet