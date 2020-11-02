Real Madrid'de Inter maçı öncesi koronavirüs

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Inter maçı öncesinde bir futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; realmadrid.com
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Real Madrid'de Inter maçı öncesi koronavirüs
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02 Kasım 2020 15:20
La Liga takımlarından Real Madrid, Eder Militao'nun Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı oynanacak maçtan önce yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Madrid ekibinin açıklamasında, "Eder Militao'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Takımın geri kalanında, teknik ekipte ve oyuncuyla teması olan diğer kişilerde ise virüse rastlanılmamıştır" denildi.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nde Real Madrid, Salı günü Inter ile karşı karşıya gelecek.



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