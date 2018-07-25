Real Madrid'de Edinson Cavani sesleri!

Juventus'a gönderentransferde ilk hedefininolduğu belirtildi.Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca'nın haberine göre; Real Madrid, Edinson Cavani için Paris Saint-Germain'e teklif yapacak.Real Madrid'in başkanı Florentino Perez'in Hazard ve Neymar'ı istemesine karşın maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle rotasını Cavani'ye çevirdiği vurgulandı.Uruguaylı forvet Edinson Cavani, 2010 yılında Napoli'ye transfer olmuş, ardından 64 milyon euro bonservis bedeliyle 2013 yılında Paris Saint Germain'in yolunu tutmuştu.