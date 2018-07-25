  •  
    Dinamo Kiev'in F.Bahçe çekincesi; "İstemedik"
  •  
    Bruma'dan flaş yanıt; "G.Saray beni istedi..."
  •  
    Ali Koç'tan taraftara dev çağrı! Rakamı açıkladı...
  •  
    Ve G.Saray'dan sonra resmi imzayı da attı...
  •  
    Ryan Babel olmayınca Terim'in gözdesini aldı!

Real Madrid'de Edinson Cavani sesleri!

Real Madrid'in Paris Saint-Germain'in Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani için girişimde bulunacağı iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Real Madrid'de Edinson Cavani sesleri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Temmuz 2018 01:09
Cristiano Ronaldo'yu Juventus'a gönderen Real Madrid'in transferde ilk hedefinin Edinson Cavani olduğu belirtildi.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca'nın haberine göre; Real Madrid, Edinson Cavani için Paris Saint-Germain'e teklif yapacak.

HAZARD VE NEYMAR ÇOK PAHALI

Real Madrid'in başkanı Florentino Perez'in Hazard ve Neymar'ı istemesine karşın maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle rotasını Cavani'ye çevirdiği vurgulandı.

Uruguaylı forvet Edinson Cavani, 2010 yılında Napoli'ye transfer olmuş, ardından 64 milyon euro bonservis bedeliyle 2013 yılında Paris Saint Germain'in yolunu tutmuştu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için