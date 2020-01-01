Real Madrid'de Benzema için karar verildi

Real Madrid, yıldız forvet oyuncusu Karim Benzema ile sözleşme yenilemek istiyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Real Madrid'de Benzema için karar verildi
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01 Ocak 2020 08:18
İspanya Ligi takımlarından Real Madrid, golcü oyuncusu Karim Benzema'nın sözleşmesini 2022 ya da 2023 yılına kadar uzatmak istiyor.

İspanyol basını, 2021 yılında sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki golcünün Real Madrid'de kalmak istediğini duyurdu. İspanyol ekibinin de yıldız ismi takımda tutmak istediği vurgulandı.

Öte yandan Real Madrid ile Benzema'nın yeni anlaşma için aceleci davranmadığı belirtilirken, taraflar arasında herhangi bir problem çıkma ihtimalinin olmadığının altı çizildi.

Bu arada Zinedine Zidane'ın da Benzema'nın sözleşmesinin uzatılmasına onay verdiği öne sürüldü.

Karim Benzema bu sezon Real Madrid'de 23 resmi maça çıkarken, 16 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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