Real Madrid'de Bale krizi devam ediyor

Real Madrid'de Bale'in milli takımdan döndükten sonra sakat olduğunu bildirmesi krizi büyüttü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Real Madrid'de Bale krizi devam ediyor
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09 Eylül 2020 22:31
Real Madrid'de Bale krizi devam ediyor. Galler Milli Takımı ile iki Uluslar Ligi maçında toplam 135 dakika mücadele eden Bale, Madrid'e dönünce sakat olduğunu bildirdi.

Gallerli kanat oyuncusunun, diz sakatlığı olduğunu bildirmesi sonrası Real Madrid'le bağların koptuğu iddia ediliyor.

İspanyol Deportes Cuatro; Bale'nin milli takımdan döndükten sonra diz sakatlığı olduğunu bildirdiğini ve Zinedine Zidane ile hiç görüşmediğini yazdı.

Gareth Bale, koronavirüs arasından sonra Real Madrid formasını sadece 100 dakika giydi.



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