İspanya La Liga'nın 20. haftasında Real Madrid, evinde Levante ile karşı karşıya geldi. Alfredo di Stéfano Stadı'nda oynanan mücadelede sürpriz bir sonuç çıktı ve Levante, maçtan 2-1 galip ayrıldı.



Ev sahibi ekip, karşılaşmanın henüz 9. dakikasında Militao'nun kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı ve 13. dakikada Asensio'nun golüyle üstünlüğü yakaladı. Ancak sonrasında Levante ipleri kontrolüne aldı. 32. dakikada Morales beraberliği getirdi, 64. dakikada Roger'in penaltısında kaleci Courtois gole izin vermedi, 78. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Roger bu sefer ağları sarstı ve takımına 3 puanı getirdi.



Bu sonucun ardından son 5 maçta 3. kez puan kaybı yaşayan Real Madrid 40 puanda kaldı ve 2 maçı eksik olan Atletico Madrid'in 7 puan gerisinde kaldı. Levante ise 2 maç sonra kazanarak 26 puana yükseldi.



La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid deplasmanda Huesca ile karşılaşacakken, Levante evinde Granada'yı konuk edecek.



