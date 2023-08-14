Real Madrid, yeni sezona galibiyetle başladı

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi arasında kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve Fransa'da (Ligue 1) yeni sezon ilk maçları hafta sonu oynandı.



İngiltere'de Newcastle United, İspanya'da Real Madrid ve Fransa'da ise Rennes, ilk hafta maçlarının ardından puan tablosunun zirvesinde yer aldı.



Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi arasındaki Almanya (Bundesliga) ve İtalya'da (Serie A) ise yeni sezon gelecek hafta başlayacak.



Yeni sezona sakatlık sıkıntılarıyla giren Real Madrid, Athletic Bilbao'yu yendi



İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Real Madrid, ilk hafta maçında deplasmanda Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti.



Real Madrid, 28. dakikada Rodrygo ve 36. dakikada Jude Bellingham'ın attığı gollerle 2-0 galip gelerek sezona üç puanla başladı.



Belçikalı kaleci Thibaut Courtois ve Brezilyalı defans oyuncusu Eder Militao'nun çağraz bağlarının kopmasıyla sezon başlamadan iki önemli oyuncusunu kaybeden Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler de yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.



Real Madrid'in Athletic Bilbao ile oynadığı sezonun ilk LaLiga maçında sakatlanan Brezilyalı defans oyuncusu Eder Militao'da, yapılan tetkiklerin ardından sol dizinde ön çapraz bağda kopma tespit edildi. Oyuncunun ameliyat olacağı duyuruldu.



Geçen hafta antrenmanda sakatlanan Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'nın sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu duyurulmuştu. Ameliyat edileceği belirtilen 31 yaşındaki kalecinin sezonu kapatma ihtimali bulunuyor.



Real Madrid'in, 2023-2024 sezonu ilk maçında dün Athletic Bilbao ile deplasmanda yaptığı maçın 50. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Militao'nun da uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.



Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler de sezon öncesi sakatlık yaşamıştı.



İspanya basınına göre, Arda Güler'in tedavisi, 6 hafta daha sürecek. 21 Temmuz'da yapılan idmanda talihsiz bir sakatlık yaşayan 18 yaşındaki Arda, takımının sezon öncesi ABD kampından ayrılarak tedavisine Madrid'de devam etmişti.



Barcelona ise sezonun ilk karşılaşmasında deplasmanda Getafe ile golsüz 0-0 berabere kaldı. Barcelona'da 42. dakikada Raphinha kırmızı kart görürken, Getafe'de ise 57. dakikada Jaime Mata aynı şekilde takımını 10 kişi bıraktı.



Haaland, yeni sezona 2 golle başladı



İngiltere Premier Lig'de sezonun ilk maçında son şampiyon Manchester City, deplasmanda Burnley'yi 3-0 yendi.



Manchester City, 4 ve 36. dakikalarda Norveçli yıldız futbolcusu Erling Haaland, 75. dakikada ise Rodri'nin attığı gollerle 3-0'lık galibiyete ulaştı. Bu sonuçla Manchester City, sezona 3 puanla başladı.



Chelsea, konuk ettiği Liverpool ile 1-1 berabere kalırken Brentford ile Tottenham ise 2-2 berabere kaldı.



Geçen sezonun ikincisi Arsenal, Nottingham Forest'ı 2-1 yendi.



Newcastle United ise konuk ettiği Aston Villa'yı 5-1 yenerek ilk haftada zirveye yerleşti.



Son şampiyon PSG, Ligue 1'in ilk haftasında berabere kaldı



Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Lorient ile 0-0 berabere kaldı.



Oyunu baştan sona kontrolü altında götüren PSG, girdiği pozisyonlardan yararlanamadı ve mücadele golsüz sona erdi.



Rennes ise konuk ettiği Metz'i 5-1 yenerek sezonun birinci haftasını ilk sırada tamamladı.



Olimpik Marsilya, konuk ettiği Reims'ı 2-1 yendi.



