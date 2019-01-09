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Real Madrid, yeni Lewandowski'ye göz koydu!

Real Madrid'in, Krzysztof Piatek'i satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istediği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Real Madrid, yeni Lewandowski'ye göz koydu!
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09 Ocak 2019 03:04
Real Madrid'in, Genoa ile adını tüm Avrupa'ya duyuran Krzysztof Piatek ile ilgilendiği öne sürüldü.

İspanyol basınında yer aan habere göre; Real Madrid'in Krzysztof Piatek'in büyük bir takımda göstereceği performansla ilgili soru işaretleri olduğu, bu nedenle önce sezon sonuna kadar kiralık ardından performansı beğenilirse kalıcı transfer etmek istediği belirtildi. Genoa'nın şu an bu teklife herhangi bir yanıt vermediği belirtildi.

Real Madrid'in Genoa'yı ikna ederek bu transferi bitirmek istediği, zira teknik direktör Santiago Solari'nin forvet hattına 1 transfer istediği vurgulandı.

Krzysztof Piatek, bu yaz 4.5 milyon Euro'ya Cracovia'dan transfer olduğu Genoa'da çıktığı 21 resmi maçta 19 gol atıp 1 asist yaptı.

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