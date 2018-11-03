'nın 11. haftasında, evinde'i konuk etti. Lopetegui'nin görevine son verildikten sonra geçici teknik direktör Solari'nin ligdeki ilk maçında ev sahibi ekip, zor da olsa maçtan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 83. dakikada, 73'te Asensio'nun yerine oyuna dahil olan Vinicius ve 88. dakikada penaltıdan Sergio Ramos ile geldi. Valladolid'de milli oyuncumuz Enes Ünal ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika oyunda kaldı.Real Madrid böylece ligde 5 maç sonra galibiyet alırken, puanını 17 yaptı. Valladolid ise üst üste 2. maçından da galibiyet çıkaamadı ve 16 puanda kaldı.La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid deplasmanda Celta Vigo ile karşılaşacakken, Valladolid ise evinde Eibar'ı konuk edecek.