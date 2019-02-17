Real Madrid, Wanda yüzünden Icardi'den vazgeçti!

Inter'de kaptanlığı elinden alınan Mauro Icardi'ye bir kötü haber de Real Madrid'den geldi.
La Liga ekibi, bir süredir ilgilendiği Arjantinli futbolcunun transferinden vazgeçme kararı aldı.
İspanya basınından Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid, Icardi'nin eşi ve manjeri Wanda Nara'nın pazarlık yapma şekli ve gösterdiği tutum sebebiyle bu transferden vazgeçti.
25 yaşındaki Icardi'nin Inter ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Sampdoria'dan 2013'te Inter'e transfer olan Icardi, takımıyla çıktığı 210 maçta 122 gol attı.
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La Liga ekibi, bir süredir ilgilendiği Arjantinli futbolcunun transferinden vazgeçme kararı aldı.
İspanya basınından Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid, Icardi'nin eşi ve manjeri Wanda Nara'nın pazarlık yapma şekli ve gösterdiği tutum sebebiyle bu transferden vazgeçti.
25 yaşındaki Icardi'nin Inter ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Sampdoria'dan 2013'te Inter'e transfer olan Icardi, takımıyla çıktığı 210 maçta 122 gol attı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın