Real Madrid ve Sergio Ramos'un yolları ayrılıyor mu?

Real Madrid, sözleşmesi 2021 yazında bitecek olan Sergio Ramos'a 1 yıllık sözleşme önerdi. Ramos ise en az 2 yıl ve aynı maaşı istedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Real Madrid ve Sergio Ramos'un yolları ayrılıyor mu?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2020 03:24
Real Madrid ve Sergio Ramos, yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamadı.

AS'ta yer alan habere göre; 33 yaşındaki Sergio Ramos, 2021'de bitecek olan sözleşmesini en az 2 sezon uzatmak ve 36 yaşına kadar kulüpte kalmak istiyor. Real Madrid yönetimi ise tek sezonluk bir sözleşme önerdi.

Real Madrid'in Katar'da oynanacak 2022 Dünya Kupası'na kadar Sergio Ramos ile yola devam etmek istediği ancak sonrasında efsane stoperle yolları ayırmak istediği vurgulandı.

Sergio Ramos ise 36 yaşına kadar devam edip ardından futbola Real Madrid formasıyla veda etmeyi planlıyor. Ancak, Florentino Perez döneminde gelen 32 yaş üstü futbolcularla en fazla 1 yıllık sözleşme yenileme kuralına takıldı.

Sergio Ramos'un yıllık net 14 milyon euroluk kazancında da düşmeyi kabul etmediği ve bunun da sözleşme yenilemek için bir engel olduğu belirtildi.

Real Madrid ise kulübün son 3 kaptanı Fernando Hierro, Raul Gonzalez ve Iker Casillas ile sözleşme yenilememiş ve kulüpten göndermişti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için