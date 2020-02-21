Real Madrid ve Sergio Ramos, yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamadı.AS'ta yer alan habere göre; 33 yaşındaki Sergio Ramos, 2021'de bitecek olan sözleşmesini en az 2 sezon uzatmak ve 36 yaşına kadar kulüpte kalmak istiyor. Real Madrid yönetimi ise tek sezonluk bir sözleşme önerdi.Real Madrid'in Katar'da oynanacak 2022 Dünya Kupası'na kadar Sergio Ramos ile yola devam etmek istediği ancak sonrasında efsane stoperle yolları ayırmak istediği vurgulandı.Sergio Ramos ise 36 yaşına kadar devam edip ardından futbola Real Madrid formasıyla veda etmeyi planlıyor. Ancak, Florentino Perez döneminde gelen 32 yaş üstü futbolcularla en fazla 1 yıllık sözleşme yenileme kuralına takıldı.Sergio Ramos'un yıllık net 14 milyon euroluk kazancında da düşmeyi kabul etmediği ve bunun da sözleşme yenilemek için bir engel olduğu belirtildi.Real Madrid ise kulübün son 3 kaptanı Fernando Hierro, Raul Gonzalez ve Iker Casillas ile sözleşme yenilememiş ve kulüpten göndermişti.