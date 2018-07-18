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Real Madrid ve Barcelona'nın Thiago yarışı!

Bayern Münih'in İspanyol yıldızı Thiago Alcantara'nın Barcelona'ya dönmek istediği ancak Real Madrid'in devrede olduğu belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Real Madrid ve Barcelona'nın Thiago yarışı!
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18 Temmuz 2018 01:13
Bayern Münih'in İspanyol futbolcusu Thiago Alcantara, Bavyera ekibinden ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

"LOPETEGUI ÇOK İSTİYOR"

Alman basınından BILD'de yer alan habere göre; Thiago Alcantara, Barcelona'ya dönmeyi hedefliyor ancak Real Madrid'in yeni teknik direktörü Lopetegui, oyuncuyu ısrarla takımında görmek istiyor.

EN AZ 70 MİLYON EURO

Haberde; Bayern Münih'in Alcantara transferinden en az 70 milyon euro kazanmayı düşündüğü kaydedildi.

Barcelona altyapısından yetişen 27 yaşındaki Thiago Alcantara, 2013 yazında Guardiola tarafından 25 milyon euro bonservisle Bayern Münih'e transfer edilmişti.

Thiago, geçen sezon forma giydiği 32 resmi maçta 7 gol atıp 4 asist yaptı.



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