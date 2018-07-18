Real Madrid ve Barcelona'nın Thiago yarışı!

İspanyol futbolcusu, Bavyera ekibinden ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.Alman basınından BILD'de yer alan habere göre; Thiago Alcantara, Barcelona'ya dönmeyi hedefliyor ancak Real Madrid'in yeni teknik direktörü Lopetegui, oyuncuyu ısrarla takımında görmek istiyor.Haberde; Bayern Münih'in Alcantara transferinden en az 70 milyon euro kazanmayı düşündüğü kaydedildi.Barcelona altyapısından yetişen 27 yaşındaki Thiago Alcantara, 2013 yazında Guardiola tarafından 25 milyon euro bonservisle Bayern Münih'e transfer edilmişti.Thiago, geçen sezon forma giydiği 32 resmi maçta 7 gol atıp 4 asist yaptı.