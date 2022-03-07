Real Madrid ve Barcelona, Adeyemi için yakın takipte

RB Salzburg forması giyen Karim Adeyemi Avrupa ekiplerini peşinden koşturuyor. Salzburg'un genç golcü için Borussia Dortmund ile görüşmelerinin durduğu, Real Madrid ve Barcelona'nın da transfer için süreci yakından takip ettiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid ve Barcelona, Adeyemi için yakın takipte
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07 Mart 2022 16:35
Real Madrid ile Barcelona, RB Salzburg forması giyen Karim Adeyemi için yakın takipte.

REAL MADRID VE BARCELONA TAKİPTE

İspanyol medyasında yer alan haberde; RB Salzburg ile Borussia Dortmund'un Adeyemi için görüşmelerinin istenen bonservis nedeniyle durma noktasına geldiği, Real Madrid ile Barcelona'nın da süreci yakından izlediği ifade edildi.

SALZBURG: 42 MİLYON EURO

Basının haberinde, Salzburg'un Adeyemi için 42 milyon euro bonservis beklentisinde olduğu, Dortmund'un ise bu parayı ödemeye sıcak bakmadığı belirtildi.

İSPANYOLLAR BU KEZ HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Real Madrid ve Barcelona'nın, Erling Haaland'da da erken davranmadıkları için hata yaptığı, Adeyemi için aynı hatayı tekrarlamak istemedikleri kaydedildi.

BU SEZON 22 GOLE KATKI

Bu sezon Salzburg'ta 33 maçta forma giyen 20 yaşındaki Adeyemi, 19 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.

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