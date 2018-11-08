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Real Madrid uyanış dönemine geçti!

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Plzen'i deplasmanda 5-0 mağlup etti ve yeni teknik direktörü Solari ile 3'te 3 yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Real Madrid uyanış dönemine geçti!
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08 Kasım 2018 00:56
Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta mücadelesinde Real Madrid, deplasmanda Plzen ile karşı karşıya geldi. Doosan Arena'da oynanan mücadeleyi 5-0 kazanan Real Madrid, geçirdiği kötü günlerin üzerine de derin bir nefes aldı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 21. ve 37. dakikalarda Benzema, 23. dakikada Casemiro, 40. dakikada Bale ve 67. dakikada Kroos'tan geldi. Real Madrid böylece, yeni teknik direktörü Solari ile çıktığı 3. maçından da galibiyetle ayrılmış oldu.

Bu sonucun ardından Real Madrid gruptaki 3. galibiyetini aldı ve 9 puanla grubun zirvesine yerleşti. Plzen ise 1 puanla grubun dibinde kaldı.

G Grubu'nun 5. haftasında Real Madrid deplasmanda Roma ile karşılaşacakken, Plzen deplasmanda CSKA Moskova'ya konuk olacak.

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