Karim Benzema, Avrupa kupalarında 112. maçında 60. golünü attı ve 140 maçta 59 golü bulunan Thierry Henry'yi geride bıraktı. pic.twitter.com/AMoxnbqNka



— Sporx (@sporx) 7 Kasım 2018

Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta mücadelesinde Real Madrid, deplasmanda Plzen ile karşı karşıya geldi. Doosan Arena'da oynanan mücadeleyi 5-0 kazanan Real Madrid, geçirdiği kötü günlerin üzerine de derin bir nefes aldı.Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 21. ve 37. dakikalarda Benzema, 23. dakikada Casemiro, 40. dakikada Bale ve 67. dakikada Kroos'tan geldi. Real Madrid böylece, yeni teknik direktörü Solari ile çıktığı 3. maçından da galibiyetle ayrılmış oldu.Bu sonucun ardından Real Madrid gruptaki 3. galibiyetini aldı ve 9 puanla grubun zirvesine yerleşti. Plzen ise 1 puanla grubun dibinde kaldı.G Grubu'nun 5. haftasında Real Madrid deplasmanda Roma ile karşılaşacakken, Plzen deplasmanda CSKA Moskova'ya konuk olacak.