Real Madrid üç golle üç puanı kaptı

La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid, sahasında Benzema'nın 2 asist ve 1 golüyle Alaves'i 3-0 mağlup ederek kayıp yaşamadan liderliğini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid üç golle üç puanı kaptı
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20 Şubat 2022 00:51
La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid, deplasmanda Alaves'e konuk oldu.

Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada kilidi çözen isim Benzema'nın asistinde 63. dakikada Asensio oldu. Golün ardından rahatlayan Real Madrid, 80. dakikada bir kez daha Benzema'nın asisti ve Vinicius Junior'un golüyle skoru 2-0'a getirdi. Maçın 90. dakikasında Benzema, bu kez asist yapmayıp kendisi topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu 3-0 olarak ilan etti.

Bu sonucun ardından Real Madrid 57 puana yükselirken Alaves ise 20 puanda kaldı.

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